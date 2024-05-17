Освоила четверть миллиона: в Хакасии 41-летняя женщина предстанет перед судом за хищение денег у автостраховщика

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В Абакане будут судить страхового агента, укравшего более 250 тысяч рублей

1:14
Страхование

В Абакане будет рассмотрено уголовное дело против 41-летнего страхового агента, обвиняемого в крупном хищении денег, сообщает "Агентство информационных сообщений".

В Абакане будут судить страхового агента, укравшего более 250 тысяч рублей
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Согласно материалам следствия, за полтора месяца женщина украла у своего работодателя 268 тысяч рублей, принадлежавшие его клиентам.

Обвиняемая выполняла функции страхового агента в компании, занимающейся автострахованием и техническим осмотром автомобилей, по договору с акционерным обществом на предоставление агентских услуг. Женщина присвоила средства, предназначенные для оплаты полисов ОСАГО от пятидесяти клиентов, и использовала их по своему усмотрению вместо перечисления на счет страховой компании.

Полисы ОСАГО были выданы клиентам, а ущерб страховой компании возместил предприниматель. Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Обвинительное заключение было утверждено прокуратурой Абакана, и дело отправлено в суд для рассмотрения.

Ранее в Ульяновске завершилось расследование дела о серии автоподстав на сумму более 3 млн рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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