Стало известно, как болезнь Альцгеймера может протекать без симптомов

При наличии активных митохондрий болезнь Альцгеймера может не проявляться

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Королевской академии наук и искусств Нидерландов выяснили, что правильное функционирование митохондрий, астроцитов и микроглии может приводить к бессимптомному протеканию болезни Альцгеймера, несмотря на наличие патологических изменений в головном мозге. Результаты их исследования опубликованы в журнале Acta Neuropathologica Communications (ANC).

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В рамках исследования ученые проанализировали истории болезни и образцы мозговых тканей более пяти тысяч доноров, уже ушедших из жизни. Эти данные и биоматериалы были получены из национального хранилища биологических образцов — Netherlands Brain Bank.

Целью было выяснить, почему у некоторых людей не развиваются когнитивные нарушения при болезни Альцгеймера (БА) несмотря на патологические изменения в мозге.

Особое внимание было уделено изучению биологических особенностей мозга людей из так называемой "устойчивой группы", у которых не наблюдалось клинических симптомов заболевания. Ученые обнаружили, что ясное мышление и хорошая память у этих людей были связаны с повышенной активностью митохондрий, которые обеспечивают клетки энергией.

Более активные митохондрии и их увеличенное количество в мозговых клетках способствовали лучшему функционированию нейронов.

Кроме того, исследователи установили, что бессимптомное протекание болезни может быть связано с деятельностью астроцитов. Эти вспомогательные клетки мозга у людей с нормальными когнитивными функциями при БА вырабатывали больше антиоксиданта металлотионеина, который устраняет продукты жизнедеятельности других клеток.

Также у людей из устойчивой группы не было нарушений в работе микроглии — комплекса вспомогательных клеток центральной нервной системы.