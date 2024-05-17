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Путин оценил идею олимпийского перемирия: чиновники МОК сами политизируют спорт

Путин заметил, что чиновники МОК сегодня сами нарушают принципы Олимпийской хартии

1:15
Спорт

Президент России Владимир Путин выразил своё мнение относительно идеи олимпийского перемирия на время Олимпийских игр в Париже.

Путин заметил, что чиновники МОК сегодня сами нарушают принципы Олимпийской хартии
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Глава государства отметил, что принципы олимпизма, включая идею перемирия, являются очень важными и результатом векового развития мирового спортивного сообщества.

Однако Путин также отметил, что нарушение этих принципов современными международными спортивными организациями является недопустимым. Президент России подчеркнул, что спортивные чиновники сами политизируют спорт, что противоречит олимпийским принципам и хартии.

"Именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы, нарушают принцип Олимпийской хартии сами. Они сами политизируют спорт, что совершенно недопустимо", — сказал Путин, которого цитирует ТАСС.

Французский президент Эммануэль Макрон активно поддерживает идею олимпийского перемирия на время Олимпийских игр в Париже. Однако официальных предложений со стороны Франции пока не поступило.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским спортсменам не будет рады на соревнованиях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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