Доктор Мясников высказал мнение о взаимосвязи между головокружением и инсультом

Во время недавнего эфира передачи "О самом главном" доктор Мясников рассказал, что головокружение, сопровождающееся шаткостью при ходьбе и заплетающимися ногами, потенциально может указывать на инсульт, однако этот симптом не является специфичным только для данного заболевания.
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Врач пояснил, что понятие "головокружение" может быть трактовано по-разному каждым человеком. Для одного это просто гул в голове, а для другого — проблемы с координацией движений ног. Александр Мясников подчеркнул, что именно последний симптом может быть предвестником инсульта, хотя он занимает лишь 10-е место по значимости среди признаков данного заболевания.
Следует отметить, что основными проявлениями инсульта чаще всего являются онемение и слабость в конечностях, а также появление неврологических симптомов.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы