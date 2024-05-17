Доктор Мясников высказал мнение о взаимосвязи между головокружением и инсультом

Доктор Мясников: основные симптомы инсульта - онемение и слабость в конечностях

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время недавнего эфира передачи "О самом главном" доктор Мясников рассказал, что головокружение, сопровождающееся шаткостью при ходьбе и заплетающимися ногами, потенциально может указывать на инсульт, однако этот симптом не является специфичным только для данного заболевания.

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Врач пояснил, что понятие "головокружение" может быть трактовано по-разному каждым человеком. Для одного это просто гул в голове, а для другого — проблемы с координацией движений ног. Александр Мясников подчеркнул, что именно последний симптом может быть предвестником инсульта, хотя он занимает лишь 10-е место по значимости среди признаков данного заболевания.

Следует отметить, что основными проявлениями инсульта чаще всего являются онемение и слабость в конечностях, а также появление неврологических симптомов.