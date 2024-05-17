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Доктор Мясников высказал мнение о взаимосвязи между головокружением и инсультом

Доктор Мясников: основные симптомы инсульта - онемение и слабость в конечностях

0:54
Здоровье

Во время недавнего эфира передачи "О самом главном" доктор Мясников рассказал, что головокружение, сопровождающееся шаткостью при ходьбе и заплетающимися ногами, потенциально может указывать на инсульт, однако этот симптом не является специфичным только для данного заболевания.

Доктор Мясников: основные симптомы инсульта - онемение и слабость в конечностях
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Врач пояснил, что понятие "головокружение" может быть трактовано по-разному каждым человеком. Для одного это просто гул в голове, а для другого — проблемы с координацией движений ног. Александр Мясников подчеркнул, что именно последний симптом может быть предвестником инсульта, хотя он занимает лишь 10-е место по значимости среди признаков данного заболевания.

Следует отметить, что основными проявлениями инсульта чаще всего являются онемение и слабость в конечностях, а также появление неврологических симптомов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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