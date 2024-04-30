Тромбоциты не будут склеиваться, а сгустки крови растворятся: всего 100 грамм этого фрукта в неделю

Защитите себя от тромбов: ТОП-3 продукта по версии кардиологов

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одной из серьёзных проблем, с которой сталкиваются пациенты, перенесшие пандемию, является увеличенный риск формирования тромбов в сосудах, что в свою очередь повышает вероятность развития инсультов и инфарктов. Однако, как отмечают известные специалисты в области кардиологии доктор Елена Малышева и реабилитолог Герман Гандельман, существуют определённые продукты, способные противодействовать этому процессу, предотвращая склеивание тромбоцитов.

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Особенно выделяется ананас, который обладает способностью снижать агрегацию тромбоцитов и активизировать процесс растворения уже образовавшихся тромбов. Включение всего 100 г ананаса в рацион один раз в неделю может значительно снизить этот риск.

Кроме того, употребление киви также может уменьшить вероятность образования тромбов на 18–20%. Достаточно съесть два таких фрукта в месяц, чтобы ощутить его положительное воздействие. Ещё один продукт, полезный в этом отношении — миндаль. По рекомендации врачей, съедание 55 г этих орехов каждый день помогает предотвратить склеивание тромбоцитов.

Врачи настоятельно советуют включать эти продукты в ежедневный рацион, чтобы минимизировать риски, связанные с тромбообразованием.

Тромбоз — это патологическое состояние, при котором в сосудах формируются тромбы, блокирующие кровоток, что может привести к серьёзным здоровьесберегающим последствиям, включая инфаркт миокарда и инсульт. Тромбоциты играют ключевую роль в процессе свёртывания крови, и их избыточная агрегация может быть опасной. Диета, богатая определёнными продуктами, такими как ананас, киви и миндаль, содержащими натуральные антикоагулянты и ферменты, способствует предотвращению нежелательного тромбообразования. Помимо диеты, контроль состояния здоровья и консультации с врачом необходимы для оценки риска и выбора подходящих методов профилактики и лечения. (Википедия).