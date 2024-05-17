Прохор Шаляпин выразил уважение к "представительницам древнейшей профессии"

Прохор Шаляпин развеял слухи о занятии проституцией

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью Алене Жигаловой в шоу "Алена, блин! Посидим", размещенном в социальной сети "ВКонтакте", певец Прохор Шаляпин ответил на слухи о своей якобы занятости в сфере проституции.

Фото: инстаграм аккаунт Прохора Шаляпина

Шаляпин категорически отверг обвинения в предложении интим-услуг за деньги и утверждения о размещении его анкеты на соответствующих сайтах. Он заявил, что не стал бы оценивать секс с собой в 200 долларов за час, как это было указано в недостоверных сообщениях, и назвал себя бесценным.

Также певец выразил уважение к профессии проституток за их честность и поразмышлял о том, что многие люди строят карьеру, получая что-то взамен в ночное время.