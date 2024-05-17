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Узнайте, какие продукты способны повысить либидо: вы удивитесь

5 продуктов, способных повысить либидо

Здоровье

Диетолог Алекса Маллейн рассказала, что есть 5 продуктов, которые могут повысить ваше либидо.

5 продуктов, способных повысить либидо
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первым таким продуктом является соевый соус. Соя содержит бесчисленное количество соединений, называемых фитоэстрогенами. Исследования показывают, что эти соединения на самом деле имитируют роль эстрогена в нашем организме, и при употреблении улучшают состояние женского здоровья.

Также стоит употреблять морепродукты, особенно устрицы, и рыбу. Они содержат в себе жирные кислоты омега-3.

"Омега-3 может повысить уровень дофамина, гормона удовольствия, уменьшить сухость влагалища и даже помочь предотвратить и вылечить рак яичников", — сказала диетолог.

Йогурт содержит в себе пробиотики, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и защищают от патогенов во влагалище и кишечнике.

Свекла является не только отличным усилителем либидо, она употребляется в пищу спортсменами для повышения производительности и выносливости. Оксид азота вызывает расширение сосудов, и с точки зрения сексуального здоровья это означает увеличение притока крови.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специализируется на лечении андрологических, урологических заболеваний и сексологических расстройств, в том числе заболеваний, передающиеся половым путем (ЗППП), заболеваний предстательной железы (простатит, аденома), мужского бесплодия и эректильной дисфункции, воспалительных заболеваний уретры, мочевого пузыря, почек, заболеваний органов мошонки и мочекаменной болезни
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5 продуктов, способных повысить либидо
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