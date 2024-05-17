Узнайте, какие продукты способны повысить либидо: вы удивитесь

Диетолог Алекса Маллейн рассказала, что есть 5 продуктов, которые могут повысить ваше либидо.
Первым таким продуктом является соевый соус. Соя содержит бесчисленное количество соединений, называемых фитоэстрогенами. Исследования показывают, что эти соединения на самом деле имитируют роль эстрогена в нашем организме, и при употреблении улучшают состояние женского здоровья.
Также стоит употреблять морепродукты, особенно устрицы, и рыбу. Они содержат в себе жирные кислоты омега-3.
"Омега-3 может повысить уровень дофамина, гормона удовольствия, уменьшить сухость влагалища и даже помочь предотвратить и вылечить рак яичников", — сказала диетолог.
Йогурт содержит в себе пробиотики, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и защищают от патогенов во влагалище и кишечнике.
Свекла является не только отличным усилителем либидо, она употребляется в пищу спортсменами для повышения производительности и выносливости. Оксид азота вызывает расширение сосудов, и с точки зрения сексуального здоровья это означает увеличение притока крови.
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