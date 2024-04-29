Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка

Приготовление вкусного шашлыка из свинины не требует использования экзотических ингредиентов или кислоты, такой как уксус.
Шеф-повар Глеб Астафьев рекомендует использовать чайную заварку в качестве маринада, чтобы сделать мясо нежным и сочным.
По словам шеф-повара, чайные листья содержат танины, которые помогают размягчить волокна мяса. Это объясняет популярность использования алкоголя и горьких пряностей в маринадах.
Для приготовления маринада вам понадобится сильная заварка черного чая (2 литра воды и 70 граммов чайных листьев), а также соль и перец по вкусу. Мясо помещается в емкость с кольцами лука, солью и перцем, а затем заливается уже остывшей заваркой. Маринад нужно оставить под прессом на 4 часа. Важно не перебарщивать с временем, чтобы сохранить возможность образования румяной корочки и сочность мяса.
По желанию можно добавить аджику, паприку и куркуму, чтобы придать шашлыку пикантный острый вкус, уточняет Газета.Ru.
Шеф-повар отмечает, что, хотя кислые маринады с уксусом или лимоном могут сделать мясо нежнее за счет денатурации волокон, лучше использовать чайный маринад для свежего и качественного мяса.
"Поэтому, если мясо хорошее и свежее, то выбор лучше сделать в пользу маринада на основе чайной заправки. Он подойдет как к стандартным вариантам из говядины и свинины, так и к баранине или, например, куриным крылышкам", — добавил эксперт.
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