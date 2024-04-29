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Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка

Шеф-повар Астафьев рассказал о лучшем маринаде для мяса с секретом

1:39
Еда

Приготовление вкусного шашлыка из свинины не требует использования экзотических ингредиентов или кислоты, такой как уксус.

Шеф-повар Астафьев рассказал о лучшем маринаде для мяса с секретом
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Шеф-повар Глеб Астафьев рекомендует использовать чайную заварку в качестве маринада, чтобы сделать мясо нежным и сочным.

По словам шеф-повара, чайные листья содержат танины, которые помогают размягчить волокна мяса. Это объясняет популярность использования алкоголя и горьких пряностей в маринадах.

Для приготовления маринада вам понадобится сильная заварка черного чая (2 литра воды и 70 граммов чайных листьев), а также соль и перец по вкусу. Мясо помещается в емкость с кольцами лука, солью и перцем, а затем заливается уже остывшей заваркой. Маринад нужно оставить под прессом на 4 часа. Важно не перебарщивать с временем, чтобы сохранить возможность образования румяной корочки и сочность мяса.

По желанию можно добавить аджику, паприку и куркуму, чтобы придать шашлыку пикантный острый вкус, уточняет Газета.Ru.

Шеф-повар отмечает, что, хотя кислые маринады с уксусом или лимоном могут сделать мясо нежнее за счет денатурации волокон, лучше использовать чайный маринад для свежего и качественного мяса.

"Поэтому, если мясо хорошее и свежее, то выбор лучше сделать в пользу маринада на основе чайной заправки. Он подойдет как к стандартным вариантам из говядины и свинины, так и к баранине или, например, куриным крылышкам", — добавил эксперт.

Шашлык в Чайном Маринаде от Вахтанга, Без Уксуса!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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