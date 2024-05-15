Появились подробности судебного дела клуба "Мутабор" против Ивлеевой из-за "голой" вечеринки

Суд Москвы отклонил иск против Ивлеевой и клуба "Мутабор" из-за "голой" вечеринки

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лефортовский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска с требованием взыскать компенсацию морального вреда с блогерши Анастасии Ивлеевой и клуба "Мутабор" за проведение "голой" вечеринки в декабре 2023 года. Об этом пишут в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: youtube.com by канал Лука Ебков is licensed under public domain

Так, исковые требования от Ольги Лукмановой и Артема Соколова были отклонены.

В феврале суд Москвы зарегистрировал иск к блогерше Анастасии Ивлеевой и московскому клубу "Мутабор". Истцы потребовали выплатить им два рубля компенсации.

Анастасия Ивлеева в недавнем интервью призналась, что столкнулась с необъяснимым хейтом, который перешел все грани.

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