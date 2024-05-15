Пассажир Emirates попал в тюрьму за домогательство к несовершеннолетней девушке в небе

Мужчина пощупал грудь несовершеннолетней девушки во время полета и попал в тюрьму

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир авиакомпании Emirates оказался в тюрьме за то, что во время полета ощупал грудь 17-летней попутчицы. Подробности инцидента опубликовало издание Fox13 Seattle.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что инцидент произошел на рейсе из Дубая в Сиэтл в феврале, однако суд вынес вердикт только сейчас. По данным следствия, 39-летний Абхинав Кумар сидел рядом с девушкой, в то время как ее родственники находились на креслах через проход.

Издание пишет, что Кумар предложил девушке встретиться за кофе, но получил отказ. Позже, когда девушка пыталась уснуть под одеялом, мужчина натянул его на себя и начал трогать ее грудь. Девушка сначала замерла от страха, но затем встала и обратилась за помощью к матери. Родственники сообщили о случившемся экипажу, и после посадки самолета Кумара задержали сотрудники полиции.

Теперь Кумару грозит до двух лет лишения свободы. Приговор будет вынесен 1 августа 2024 года.