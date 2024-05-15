"Я бы не простила": сбежавшей Пугачёвой напомнили об отсутствии у нее любви к Родине

Джазовая певица Мерабова не считает нужным прощать Аллу Пугачёву

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Джазовая певица Мариам Мерабова в проекте "Так сказать" заявила, что не считает нужным прощать советскую исполнительницу Аллу Пугачёву, никогда особо не любившей свою Родину.

Фото: rutube.ru by канал Абзац is licensed under public domain

По ее словам, эпоха Аллы Пугачёвой закончилась тогда, когда она перестала сотрудничать с теми авторами, которые писали для нее безусловные хиты. Она напомнила историю взаимоотношений артистки и легендарного композитора Микаэла Таривердиева.

"Это не секрет — история, когда Микаэл Таривердиев попросил Аллу Борисовну спеть в романсовом стиле "Мне нравится, что я больна не вами…", а она ему ответила: "Зачем вы тогда меня пригласили, если вам не нужна Пугачева?". Он ей объяснил: "Вы — инструмент, вы — голос. Так что давайте работать", — поделилась она.

Также Мерабова отметила, что российский народ все равно простит певицу, хотя этого бы и не стало делать.

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