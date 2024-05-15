"Я бы не простила": сбежавшей Пугачёвой напомнили об отсутствии у нее любви к Родине

Джазовая певица Мариам Мерабова в проекте "Так сказать" заявила, что не считает нужным прощать советскую исполнительницу Аллу Пугачёву, никогда особо не любившей свою Родину.
По ее словам, эпоха Аллы Пугачёвой закончилась тогда, когда она перестала сотрудничать с теми авторами, которые писали для нее безусловные хиты. Она напомнила историю взаимоотношений артистки и легендарного композитора Микаэла Таривердиева.
"Это не секрет — история, когда Микаэл Таривердиев попросил Аллу Борисовну спеть в романсовом стиле "Мне нравится, что я больна не вами…", а она ему ответила: "Зачем вы тогда меня пригласили, если вам не нужна Пугачева?". Он ей объяснил: "Вы — инструмент, вы — голос. Так что давайте работать", — поделилась она.
Также Мерабова отметила, что российский народ все равно простит певицу, хотя этого бы и не стало делать.
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