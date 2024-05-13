Как сделать салон авто холодным без кондиционера

Как быстро проветрить салон автомобиля в жаркий день

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

В тёплую погоду автомобилисты и пассажиры находят убежище от жары с помощью кондиционера. Однако, чтобы ощутить его действие, иногда необходимо подождать, что заставляет водителей проветривать интерьер авто. Без этого мероприятия, первые моменты в салоне могут быть невыносимыми из-за жары и разогретых поверхностей.

Фото: flickr.com by Николас А. Тонелли is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует эффективный метод быстрого охлаждения автомобиля, основанный на простом лайфхаке.

Этот метод заключается в открытии двух дверей, расположенных диагонально друг от друга. Например, если открыта дверь водителя, то следует открыть и противоположную заднюю дверь справа.

Затем достаточно несколько раз энергично помахать этими дверями, чтобы тёплый воздух вышел из салона, уступая место более прохладному и свежему.

После такой процедуры можно без опасений занять место в машине: она будет свежей и прохладной, и может даже не потребоваться включение кондиционера. Однако, чтобы усилить охлаждение, можно включить систему кондиционирования.