Как сделать салон авто холодным без кондиционера

В тёплую погоду автомобилисты и пассажиры находят убежище от жары с помощью кондиционера. Однако, чтобы ощутить его действие, иногда необходимо подождать, что заставляет водителей проветривать интерьер авто. Без этого мероприятия, первые моменты в салоне могут быть невыносимыми из-за жары и разогретых поверхностей.
Существует эффективный метод быстрого охлаждения автомобиля, основанный на простом лайфхаке.
Этот метод заключается в открытии двух дверей, расположенных диагонально друг от друга. Например, если открыта дверь водителя, то следует открыть и противоположную заднюю дверь справа.
Затем достаточно несколько раз энергично помахать этими дверями, чтобы тёплый воздух вышел из салона, уступая место более прохладному и свежему.
После такой процедуры можно без опасений занять место в машине: она будет свежей и прохладной, и может даже не потребоваться включение кондиционера. Однако, чтобы усилить охлаждение, можно включить систему кондиционирования.
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