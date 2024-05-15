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Чем ни в коем случае нельзя кормить белую кошку: не потому что она окрасится в другой цвет

Стало известно, чем нельзя кормить белую кошку

1:11
Зоосфера » Кошки

Правила ухода за кошками с белоснежной шерстью отличаются от стандартных подходов к уходу за животными других окрасов.

Стало известно, чем нельзя кормить белую кошку
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Для сохранения чистоты белой шерсти важно исключить из диеты кошки определённые продукты.

Специалисты утверждают, что некоторые пищевые продукты могут спровоцировать пожелтение шерсти.

Какие продукты попадают в список запрещённых? Кошкам с белым мехом не рекомендуется давать гречку, печень, сердце, морковь и свеклу.

Также стоит избегать продуктов с высоким содержанием меди, что может негативно повлиять на внешний вид вашего питомца. Прежде чем предложить питомцу новый продукт, проверьте, не содержит ли он красители или вредные добавки.

Чтобы избежать проблем со здоровьем из-за диетических ограничений, лучше проконсультироваться с ветеринарным специалистом по питанию кошек.

Поскольку белая шерсть особенно подвержена загрязнениям, необходимо уделить внимание регулярному купанию животного, чистке его спального места, мисок для еды и воды, а также ежедневному уходу за глазами, ушами и шерстью кошки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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