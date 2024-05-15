Ученые нашли похожую на Землю планету на орбите ультрахолодной звезды

NatAstro: открыта экзопланета, вращающаяся вокруг звезды вдвое холоднее Солнца

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда астрономов проекта SPECULOOS обнаружила новую экзопланету SPECULOOS-3b, находящуюся в 55 световых годах от Земли. Эта планета имеет размеры, схожие с Землей, но вращается вокруг ультрахолодного красного карлика. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Фото: Wikimedia Commons by Tomruen is licensed under CC-BY-SA-4.0

Проект SPECULOOS сосредоточен на поиске экзопланет, которые вращаются вокруг самых холодных и тусклых звезд.

По данным наблюдений, SPECULOOS-3b расположена очень близко к своей звезде, и полный оборот вокруг нее занимает всего 17 земных часов. Звезда в два раза холоднее Солнца, имеет массу в десять раз меньше солнечной и светит в 100 раз тусклее.

Из-за близкого расположения к звезде, вращение SPECULOOS-3b заблокировано приливными силами, что приводит к отсутствию смены дня и ночи на планете.

Профессор экзопланетологии Бирмингемского университета и член команды SPECULOOS Амори Трио отмечает, что исследование ультрахолодных и тусклых звезд является многообещающим направлением в астрономии по двум причинам: они широко распространены во Вселенной и имеют очень длительный срок жизни, достигающий 100 миллиардов лет.

В будущем планируется изучить состав планеты SPECULOOS-3b и оценить потенциал ее атмосферы с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб".