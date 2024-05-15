Вкусный и освежающий напиток: приготовьте арбузный смузи с йогуртом и джемом из манго

Арбузный смузи — восхитительно вкусный и освежающий напиток. Лето почти наступило, а значит, самое время для коктейльных экспериментов.
Этот напиток можно сочетать с сырными закусками.
Смешайте кусочки арбуза, мёд и мяту в кухонном комбайне. Добавьте йогурт и корицу и ещё раз перемешайте. Разложите джем по бокалам и перелейте смузи. Добавьте кубики льда и подавайте.
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