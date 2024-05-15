Вкусный и освежающий напиток: приготовьте арбузный смузи с йогуртом и джемом из манго

Арбузный смузи: освежающий напиток

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Арбузный смузи — восхитительно вкусный и освежающий напиток. Лето почти наступило, а значит, самое время для коктейльных экспериментов.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот напиток можно сочетать с сырными закусками.

Ингредиенты

2 столовые ложки джема из манго

1 столовая ложка мёда

1 стакан йогурта (творога)

2 чашки арбуза

2 веточки листьев мяты

3 кубика льда

Приготовление

Смешайте кусочки арбуза, мёд и мяту в кухонном комбайне. Добавьте йогурт и корицу и ещё раз перемешайте. Разложите джем по бокалам и перелейте смузи. Добавьте кубики льда и подавайте.