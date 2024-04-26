Что нужно знать перед тем, как начать мариновать мясо для шашлыка: четыре рекомендации

Вот-вот начнётся сезон многочисленных выездов на природу с пикниками и шашлыками.
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Вот четыре полезных совета по маринованию мяса от "Лайфхакер.ру", которые стоит иметь в виду, чтобы порадовать себя и близких самым вкусным и сочным мясом на костре:
Если у вас есть свежее, качественное и молодое мясо, его можно не мариновать. Просто посолите и поперчите его перед жаркой, чтобы подчеркнуть его натуральный вкус.
Если у вас есть старое или неуверенное в качестве мясо, рекомендуется мариновать его дольше. Это поможет размягчить волокна и сделать шашлык более сочным и нежным. Минимальное время маринования для курятины — 2 часа, свинины — 4 часа, говядины и баранины — 6 часов.
Не только старое, но и молодое мясо может мариноваться дольше. Например, вы можете мариновать мясо сутки или даже двое. Ингредиенты в маринадах, включая лук, обладают антибактериальными свойствами, что помогает увеличить срок хранения мяса.
Если мясо должно мариноваться более двух часов, лучше храните его в холодильнике. Это поможет предотвратить размножение бактерий и сохранить мясо свежим и безопасным для употребления.
Следуя этим советам, вы сможете приготовить мясо с богатым ароматом и уникальным вкусом, которые придадут вашему блюду особый шарм.