Ускоряем всхожесть семян укропа: обязательно замочите их в этой жидкости перед посадкой

Замачиваем семена в перекиси водорода — это эффективный и проверенный метод, который многие используют для проращивания семян укропа. Насыпьте семена укропа в удобную тару и залейте 3% перекисью водорода так, чтобы они были полностью покрыты. Оставьте их в этом растворе на 30 минут, чтобы перекись помогла растворить оболочку семян (эфирные масла).
По истечении времени слейте перекись вместе с семенами через сито и промойте семена под проточной водой. Затем просушите их на ткани. Как только семена высохнут, они готовы к посеву.
Для посева делаем бороздки, поливаем их и сеем семена на глубину 2 сантиметра. Сверху поливаем лейкой с душевой насадкой, чтобы не размыть грядку, и накрываем плёнкой. Всходы появятся через 5-7 дней.
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