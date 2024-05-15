Наследие Цоя живет: сын легенды выпустил клип с уникальными архивными кадрами

В новом клипе, созданном сыном Виктора Цоя, использовались архивные кадры, снятые самим музыкантом в 1989–1990 годах.
Видео, выпущенное на песню "Часть меня (которой нет)", включает в себя материалы, зафиксированные камерой Виктора Цоя.
По словам Александра Цоя в интервью "Нашему радио", совпадение текста песни, видеоряда и выбора партнера для коллаборации стало настолько гармоничным, что дополнительные пояснения кажутся излишними.
Он поделился, что в определенный момент все элементы проекта стали на свои места, включая использование находившихся у него на компьютере архивных съемок с камеры его отца.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.