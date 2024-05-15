Наследие Цоя живет: сын легенды выпустил клип с уникальными архивными кадрами

Сын Виктора Цоя использовал архивные кадры отца в новом клипе

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В новом клипе, созданном сыном Виктора Цоя, использовались архивные кадры, снятые самим музыкантом в 1989–1990 годах.

Фото: web.archive.org by Вадим Животовский is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Видео, выпущенное на песню "Часть меня (которой нет)", включает в себя материалы, зафиксированные камерой Виктора Цоя.

По словам Александра Цоя в интервью "Нашему радио", совпадение текста песни, видеоряда и выбора партнера для коллаборации стало настолько гармоничным, что дополнительные пояснения кажутся излишними.

Он поделился, что в определенный момент все элементы проекта стали на свои места, включая использование находившихся у него на компьютере архивных съемок с камеры его отца.