Всё, что нужно знать о страховании детей: перечень полисов, их стоимость и возможности для экономии

Эксперты рассказали, как выбрать страховку для детей

1:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сегодняшний страховой рынок предлагает широкий ассортимент продуктов для детей. По информации аналитиков портала Банки. ру, существует несколько видов детских страховок, которые могут помочь семьям сэкономить значительные суммы.

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Хотя перечень рисков для детских и взрослых страховок часто перекликается, стоимость детских полисов традиционно на 20% выше. Это связано с более высокими показателями детского травматизма и заболеваемости, подтвержденными статистическими данными.

Одним из наиболее востребованных вариантов является страхование от несчастных случаев, особенно актуальное летом. Эксперты утверждают, что несмотря на доступность медицинской помощи по ОМС в случае получения травм, наличие такого полиса позволяет получить дополнительное финансовое возмещение. Эти средства могут быть использованы на приобретение медикаментов или реабилитационные процедуры, что способствует быстрому восстановлению ребенка и экономии средств семьи, как подчеркнул аналитик Банки. ру Илья Чуриков.

Кроме того, для детей доступны страховки для активного отдыха, добровольное медицинское страхование (ДМС), а также страхование от укуса клеща. Не менее важным остаётся и детский полис для поездок за границу. Несмотря на повышенные тарифы для детей, такой полис необходим, особенно в случае заболеваний за рубежом, где затраты на лечение могут достигать значительных сумм. Илья Чуриков акцентирует, что затраты на страховку в размере 2-3 тысячи рублей могут предотвратить расходы на десятки, а возможно и сотни тысяч рублей.