Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как придать свежести своему утру и выглядеть более молодо
Россиянин, напавший на полицейского в самолете, получил 3,5 года условно
Киркоров о разрыве с семьей Пугачевой: рассказ о конфликте с Галкиным*
Защитите себя от тромбов: ТОП-3 продукта по версии кардиологов
Актер Алексей Барабаш рассказал, почему "уступил" дочь отчиму
Синие цветы для украшения сада
Кинологи дали ответ, почему нельзя наклоняться над собакой
Юрий Никулин сумел простыми словами объяснить, что такое счастье
Лучший 4-дневный сплит тренировок для похудения и наращивания мышечной массы
Всё, что нужно знать о страховании детей: перечень полисов, их стоимость и возможности для экономии

Эксперты рассказали, как выбрать страховку для детей

1:46
Страхование

Сегодняшний страховой рынок предлагает широкий ассортимент продуктов для детей. По информации аналитиков портала Банки. ру, существует несколько видов детских страховок, которые могут помочь семьям сэкономить значительные суммы.

Эксперты рассказали, как выбрать страховку для детей
Фото: commons.wikimedia.org by Ancal84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Хотя перечень рисков для детских и взрослых страховок часто перекликается, стоимость детских полисов традиционно на 20% выше. Это связано с более высокими показателями детского травматизма и заболеваемости, подтвержденными статистическими данными.

Одним из наиболее востребованных вариантов является страхование от несчастных случаев, особенно актуальное летом. Эксперты утверждают, что несмотря на доступность медицинской помощи по ОМС в случае получения травм, наличие такого полиса позволяет получить дополнительное финансовое возмещение. Эти средства могут быть использованы на приобретение медикаментов или реабилитационные процедуры, что способствует быстрому восстановлению ребенка и экономии средств семьи, как подчеркнул аналитик Банки. ру Илья Чуриков.

Кроме того, для детей доступны страховки для активного отдыха, добровольное медицинское страхование (ДМС), а также страхование от укуса клеща. Не менее важным остаётся и детский полис для поездок за границу. Несмотря на повышенные тарифы для детей, такой полис необходим, особенно в случае заболеваний за рубежом, где затраты на лечение могут достигать значительных сумм. Илья Чуриков акцентирует, что затраты на страховку в размере 2-3 тысячи рублей могут предотвратить расходы на десятки, а возможно и сотни тысяч рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
Россия готова сбивать натовские дальнобойные ракеты ATACMS Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Последние материалы
Кинологи дали ответ, почему нельзя наклоняться над собакой
Юрий Никулин сумел простыми словами объяснить, что такое счастье
Лучший 4-дневный сплит тренировок для похудения и наращивания мышечной массы
Актриса Екатерина Волкова рассказала, как ее дочь стимулировала роды с помощью вина
Как избежать отказа по страховке: основные причины
Упавший на Берлин метеорит оказался самым быстро вращающимся из всех известных
Авиакомпании пришлось отменить рейс из-за напившегося пилота
Дизайнер объяснил, как выбрать вешалку в прихожую
Рекомендации дерматолога по изменению привычек для замедления процесса старения
Почему стоит посадить бадан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников