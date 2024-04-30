Это растение привлекает внимание выдающейся красотой: огромные цветы напоминают граммофоны

Украсьте сад бругмансией

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В последнее время в садоводстве всё большей популярностью пользуется бругмансия — растение, привлекающее внимание своей выдающейся красотой. Оно славится своими огромными цветками, напоминающими граммофоны, что дало ему прозвище ангельские трубы.

Фото: https://www.flickr.com/photos/treegrow/15799940142/ by Katja Schulz from Washington, D. C., USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цветки бывают разнообразной цветовой гаммы, от белых и кремовых до оранжевых и пурпурных, как простые, так и махровые. Размер бутонов варьируется от 25 см до 50 см в длину и 15-25 см в диаметре, всегда направленных вниз. Бругмансия излучает аромат, который к вечеру становится особенно насыщенным. Важно помнить, что это растение ядовито.

Бругмансия представляет собой кустарник или невысокое деревце с крупными тёмно-зелёными листьями, достигающими в длину до 30 см. В саду она может достигать до 2 метров в высоту, но в естественных условиях её рост гораздо больше. В тёплых регионах её выращивают в открытом грунте, а в прохладных местностях сажают в большие контейнеры и зимуют в помещении. Бругмансия быстро растёт, поэтому требует пересадок несколько раз в год.

Это великолепное растение может украсить любой участок, даже одиночный кустарник благодаря своему яркому цветению выглядит роскошно.