Это растение привлекает внимание выдающейся красотой: огромные цветы напоминают граммофоны

В последнее время в садоводстве всё большей популярностью пользуется бругмансия — растение, привлекающее внимание своей выдающейся красотой. Оно славится своими огромными цветками, напоминающими граммофоны, что дало ему прозвище ангельские трубы.

Фото: https://www.flickr.com/photos/treegrow/15799940142/ by Katja Schulz from Washington, D. C., USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic