Учёные сравнили яички собак и человека и пришли в ужас: и там, и там — микропластик

Американские учёные бьют тревогу в журнале Toxicological Sciences: найдено ещё одно место накопления микропластика — яички человека.
Исследование с тревожными результатами проводили в Университете Нью-Мексико. "Поначалу я сомневался, что микропластик может проникнуть в репродуктивную систему", — признаётся эколог Сяочжун Юй.
Но анализы тканей текстикул собак показали, что это возможно. "Когда я впервые получил результаты для собак, я был удивлён. Еще больше я удивился, когда получил результаты для людей", — продолжает Юй.
Удручающие результаты анализов: в среднем 122,63 микрограмма микропластика на грамм ткани у собак и 329,44 микрограмма на грамм у людей.
Из 12 разных полимеров синтетического происхождения, найденных в половых железах, преобладает полиэтилен — основной загрязнитель окружающей среды.
Возникло логичное предположение о вреде микропластика для фертильной функции. На людях его не проверить, а на собаках подтвердилось — поливинилхлорид снижает образование сперматозоидов. Скорее всего, у людей всё так же — ведь мы живём с собаками в одной и той же среде, предполагает учёный.
"Мы не хотим пугать людей. Мы хотим предоставить научные данные и донести до людей, что выбрасывается слишком много микропластика. Мы можем сделать свой собственный выбор, чтобы лучше избегать загрязнения, изменить свой образ жизни и поведение", — заключил он.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.