Учёные сравнили яички собак и человека и пришли в ужас: и там, и там — микропластик

Экологи нашли в яичках человека микропластик в количестве почти 330 мкг/г

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Американские учёные бьют тревогу в журнале Toxicological Sciences: найдено ещё одно место накопления микропластика — яички человека.

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Исследование с тревожными результатами проводили в Университете Нью-Мексико. "Поначалу я сомневался, что микропластик может проникнуть в репродуктивную систему", — признаётся эколог Сяочжун Юй.

Но анализы тканей текстикул собак показали, что это возможно. "Когда я впервые получил результаты для собак, я был удивлён. Еще больше я удивился, когда получил результаты для людей", — продолжает Юй.

Удручающие результаты анализов: в среднем 122,63 микрограмма микропластика на грамм ткани у собак и 329,44 микрограмма на грамм у людей.

Из 12 разных полимеров синтетического происхождения, найденных в половых железах, преобладает полиэтилен — основной загрязнитель окружающей среды.

Возникло логичное предположение о вреде микропластика для фертильной функции. На людях его не проверить, а на собаках подтвердилось — поливинилхлорид снижает образование сперматозоидов. Скорее всего, у людей всё так же — ведь мы живём с собаками в одной и той же среде, предполагает учёный.

"Мы не хотим пугать людей. Мы хотим предоставить научные данные и донести до людей, что выбрасывается слишком много микропластика. Мы можем сделать свой собственный выбор, чтобы лучше избегать загрязнения, изменить свой образ жизни и поведение", — заключил он.