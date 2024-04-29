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Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони

Бывший возлюбленный Бони Степан Меньщиков считает, что она может родить

0:46
Шоу-бизнес

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Степан Меньщиков в беседе с VOICE заявил, что его экс-избранница Виктория Боня вполне еще может родить в свои 44 года.

Бывший возлюбленный Бони Степан Меньщиков считает, что она может родить
Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Он считает, что в ее возрасте женщины редко шутят на тему беременности.

"Может, и на самом деле беременная. Она девочка фертильная еще, может и родить. Об этом обычно девочки шутят, но, в основном, по молодости, и чтобы парню кровь свернуть", — отреагировал Меньщиков.

Позднее он лично созвонился с бывшей возлюбленной и узнал у нее по поводу округлившегося живота. Боня заявила, что просто переела бургеров.

Ранее стало известно, когда принц Гарри посетит Великобританию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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