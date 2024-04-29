Принц Гарри впервые после признания себя американцем планирует посетить Великобританию

Принц Гарри собирается прилететь в Лондон 8 мая на 10-летие "Игр непобеждённых"

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Принц Гарри прилетит в Великобританию 8 мая. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал The Late Show with Stephen Colbert is licensed under public domain

Так, стало известно, что младший сын короля Карла III собирается посетить Лондон по случаю 10-летия "Игр непобеждённых" в соборе Святого Павла. Остается неизвестным, приедет ли вместе с супругом Меган Маркл и их общие дети. Представители прессы уверены, что она решит остаться с наследниками в Калифорнии, так как сыну Арчи 6 мая исполнится 5 лет.

Недавно Регистрационной палатой были обнародованы документы, согласно которым новым местом жительства принца Гарри указаны США. Эксперты по королевской семье предполагают, что принц Уильям мог негативно отнестись к решению младшего брата.

Ранее Бритни Спирс поделилась жестким мнением по поводу проигрыша в суде.