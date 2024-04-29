"Правосудия нет": Бритни Спирс вышла из себя после проигранного суда отцу

Американская поп-певица Бритни Спирс в своем блоге отреагировала на завершившийся судебный процесс, по результатам которого она обязана выплатить отцу два миллиона долларов. Исполнительница заявила, что правосудия не существует.
Спирс призналась поклонникам, что на фоне переживаний у нее развилось неврологическое заболевание — из-за болей в спине она вынуждена каждый день делать акупунктуру.
"Моя семья травмировала меня! Правосудия нет и не предвидится!" — написала она.
Она пояснила, что критикует родных в соцсетях, так как не готова встречаться с ними лицом к лицу. Спирс хотелось бы посетить дом в Луизиане, где прошло ее детство, но она считает, что ее родственники его отобрали.
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Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.