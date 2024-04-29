"Правосудия нет": Бритни Спирс вышла из себя после проигранного суда отцу

Бритни Спирс сделала жесткое заявление после проигрыша в суде: "Правосудия нет!"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская поп-певица Бритни Спирс в своем блоге отреагировала на завершившийся судебный процесс, по результатам которого она обязана выплатить отцу два миллиона долларов. Исполнительница заявила, что правосудия не существует.

Фото: youtube.com by канал TheEllenShow is licensed under public domain

Спирс призналась поклонникам, что на фоне переживаний у нее развилось неврологическое заболевание — из-за болей в спине она вынуждена каждый день делать акупунктуру.

"Моя семья травмировала меня! Правосудия нет и не предвидится!" — написала она.

Она пояснила, что критикует родных в соцсетях, так как не готова встречаться с ними лицом к лицу. Спирс хотелось бы посетить дом в Луизиане, где прошло ее детство, но она считает, что ее родственники его отобрали.

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