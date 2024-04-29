Боня подарила себя 13-летнему сыну Алены Водонаевой

Модель и блогерша Виктория Боня сделала подарок 13-летнему сыну своей коллеги Алены Водонаевой. В своем блоге она рассказала, что презентовала Богдану фото в нижнем белье.
44-летняя Боня подарила 13-летнему Богдану фото, на котором она запечатлена в черном кружевном белье. При этом снимок сделан 21 год назад.
"Я дарю Богдану свое произведение искусства. Этот кадр мне подарил фотограф, который его сделал. Это 2003 год, когда о фотошопе мы не знали, целлюлита не было", — сказала Виктория Боня.
Наследник Водонаевой заявил, что будет хранить подарок.
Виктория Боня в апреле привезла в Москву свою дочь Анджелину, так как сама не может вернуться в Монако из-за просроченной визы.
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