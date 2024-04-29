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Шэрон Стоун попала в ДТП. С актрисы требуют десятки тысяч долларов

У актрисы Шэрон Стоун через суд требуют выплатить компенсацию за ДТП

0:51
Шоу-бизнес » Зарубежный

На голливудскую актрису Шэрон Стоун подали в суд из-за случившегося ДТП. Об этом пишет People.

У актрисы Шэрон Стоун через суд требуют выплатить компенсацию за ДТП
Фото: youtube.com by канал CBS Sunday Morning is licensed under public domain

Так, Аманда Годепски выступила с требованием взыскать с голливудской актрисы 35 тысяч долларов за то, что она якобы спровоцировала аварию на южном съезде с автострады 101 в Лос-Анджелесе. ДТП зафиксировано в 2023 году.

Девушка утверждает, что лишилась заработной платы, понесла имущественный ущерб и утраты трудоспособности из-за случившегося по вине Стоун.

Шэрон Стоун с бывшим супругом, журналистом Филом Бронштейном в 2000 году усыновила мальчика Роана Джозефа, при разводе который по решению суда остался с отцом.

Ранее Дмитрий Маликов появился на публике с женой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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