Шэрон Стоун попала в ДТП. С актрисы требуют десятки тысяч долларов

На голливудскую актрису Шэрон Стоун подали в суд из-за случившегося ДТП. Об этом пишет People.
Так, Аманда Годепски выступила с требованием взыскать с голливудской актрисы 35 тысяч долларов за то, что она якобы спровоцировала аварию на южном съезде с автострады 101 в Лос-Анджелесе. ДТП зафиксировано в 2023 году.
Девушка утверждает, что лишилась заработной платы, понесла имущественный ущерб и утраты трудоспособности из-за случившегося по вине Стоун.
Шэрон Стоун с бывшим супругом, журналистом Филом Бронштейном в 2000 году усыновила мальчика Роана Джозефа, при разводе который по решению суда остался с отцом.
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