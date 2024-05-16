Врач пояснила, почему у неженатых чаще встречаются проблемы с сердцем

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Врач Драпкина: одиноким людям более свойственны проблемы с сердцем

1:35
Здоровье

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина утверждает, что у одиноких мужчин и женщин чаще наблюдаются проблемы со здоровьем сердца по сравнению с семейными людьми. Эти выводы были озвучены в Международный день семьи, который отмечается 15 мая.

Врач Драпкина: одиноким людям более свойственны проблемы с сердцем
Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Согласно результатам крупного исследования, включившего более двух миллионов участников, холостые/незамужние, разведённые и вдовцы/вдовы имели в 1,4 раза повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, в 1,4 раза больший риск смерти от ишемической болезни сердца и в 1,5 раза больший риск смерти от инсульта", — заметила Оксана Драпкина.

У мужчин в возрасте 55-64 лет отсутствие брака увеличивает риск смерти от различных причин в три раза, а у женщин без детей риск повышается после достижения возраста 75 лет. Согласно высказываниям Драпкиной, совместное решение проблем в паре помогает снизить стрессовые переживания по сравнению с вдовами и разведёнными. Кроме того, супруги могут ухаживать и следить за здоровьем друг друга.

Начиная с 1994 года, 15 мая отмечается Международный день семьи, утвержденный Организацией Объединённых Наций для привлечения внимания к разнообразным проблемам, с которыми сталкиваются семьи.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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