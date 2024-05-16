Медицинская транспортировка: авиаперелёты для тяжелобольных пациентов

Авиаперелёты необходимы для транспортировки тяжелобольных пациентов, которые не могут путешествовать другими видами транспорта. Организация таких перевозок требует тщательной подготовки.
Прежде всего, необходимо получить медицинское разрешение на перелёт. Врач оценивает состояние пациента и даёт рекомендации по транспортировке. Затем авиакомпания обеспечивает специальное медицинское оборудование.
Для перевозки лежачих больных в самолётах используется специальная раскладная кровать, которая размещается над тремя рядами кресел в экономклассе.
К кровати может быть подключено все необходимое медицинское оборудование, включая системы подачи кислорода, капельницы и мониторы для слежения за жизненными показателями.
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