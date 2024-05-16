Медицинская транспортировка: авиаперелёты для тяжелобольных пациентов

Как происходят перевозки лежачих больных в самолётах

Авиаперелёты необходимы для транспортировки тяжелобольных пациентов, которые не могут путешествовать другими видами транспорта. Организация таких перевозок требует тщательной подготовки.

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo is licensed under public domain

Прежде всего, необходимо получить медицинское разрешение на перелёт. Врач оценивает состояние пациента и даёт рекомендации по транспортировке. Затем авиакомпания обеспечивает специальное медицинское оборудование.

Для перевозки лежачих больных в самолётах используется специальная раскладная кровать, которая размещается над тремя рядами кресел в экономклассе.

К кровати может быть подключено все необходимое медицинское оборудование, включая системы подачи кислорода, капельницы и мониторы для слежения за жизненными показателями.