Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ActaNeuro: аксоны в мозге самок чаще повреждаются в результате сотрясений
Политолог Ищенко раскрыл планы Дании по столкновению НАТО с Россией
Как происходят перевозки лежачих больных в самолётах
Кристина Орбакайте призналась, что не сделала карьеру актрисы из-за кризиса
Врач Драпкина: одиноким людям более свойственны проблемы с сердцем
Молдавия проведёт референдум о вступлении в ЕС в день выборов президента
Татьяна Навка заверила, что ВАДА позволяют Валиевой участвовать в её шоу
Нижегородский "чародей" оказался бессилен перед аферистами
Эксперты МАГАТЭ опровергли миф о военном использовании территории ЗАЭС
Спор между "Ингосстрахом" и Natura Siberica продолжается — после отказа кассации страховщик подал жалобу в Верховный суд

Суд отказал в пересмотре иска "Ингосстраха" на 3,8 млрд рублей к Natura Siberica

2:17
Страхование

Арбитражный суд Московской области отклонил запрос Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и СК "Ингосстрах" о пересмотре дела против компании "Первое решение" по новым обстоятельствам. Истцы требуют компенсацию в размере 1,89 млрд рублей за ущерб и 419 млн рублей за упущенную выгоду после пожара в марте 2020 года, сообщает "Право.ru".

Суд отказал в пересмотре иска "Ингосстраха" на 3,8 млрд рублей к Natura Siberica
Фото: freepik.com by vector_corp is licensed under public domain

Natura Siberica, арендатор складских помещений у ДОЗАКЛ, была обвинена в возникновении пожара, который уничтожил производственный корпус завода. По мнению истцов, вина лежит на производителе, так как огонь начался в арендованном помещении. Однако Natura Siberica утверждала, что пожарные работы на складе не проводились, и причиной стала неисправность оборудования.

После первого судебного разбирательства, где истцам было присуждено 1,49 млрд рублей в пользу "Ингосстраха" и 1,37 млрд рублей в пользу ДОЗАКЛ, Natura Siberica настояла на новой экспертизе, но суд первой инстанции отклонил это требование из-за прошедшего времени с момента пожара.

Кассационная инстанция отменила предыдущие решения и отправила дело на пересмотр, что привело к уменьшению требуемых выплат до 2,3 млрд рублей. Суд также указал, что ДОЗАКЛ нёс ответственность за состояние своего оборудования и инженерных сетей в соответствии с договором 2016 года.

Истцы пытались обжаловать результаты, ссылаясь на негативные заключения пожарно-технической экспертизы и свидетельства сварочных работ двух сотрудников Natura Siberica, но суд признал, что эти доводы не являются основанием для пересмотра. Уголовное дело против сотрудников было прекращено.

Спор ещё не закончен — 24 апреля истцы подали жалобу на решение кассации в Верховный суд.

Ранее в Ульяновской области завершилось расследование дела о серии автоподстав на 3 млн рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Американцы обеспечили экспортеров зерна на Украине спецтехникой
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев Россия, Китай и Азербайджан намекнули Макрону, что надо заниматься проблемами Франции Любовь Степушова
Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
Эксперты МАГАТЭ опровергли миф о военном использовании территории ЗАЭС
Теплая или прохладная: какая температура воды лучше для мытья волос
Езда на велосипеде сохраняет здоровье коленных суставов
Кристина Орбакайте заявила, что ее беспощадно критиковали как певицу
Си Цзиньпин одобрит мирную конференцию по Украине только при участии России
Выдача американских виз россиянам значительно сократилась в 2024
В Ульяновской области завершилось расследование дела о серии автоподстав
Люся Чеботина рассказала, что Ольга Бузова научила ее игнорировать хейтеров
Врач Лебедева назвала запрещённые продукты при панкреатите
Эксперты назвали самые ревнивые породы кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников