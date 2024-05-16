Спор между "Ингосстрахом" и Natura Siberica продолжается — после отказа кассации страховщик подал жалобу в Верховный суд

Арбитражный суд Московской области отклонил запрос Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и СК "Ингосстрах" о пересмотре дела против компании "Первое решение" по новым обстоятельствам. Истцы требуют компенсацию в размере 1,89 млрд рублей за ущерб и 419 млн рублей за упущенную выгоду после пожара в марте 2020 года, сообщает "Право.ru".
Natura Siberica, арендатор складских помещений у ДОЗАКЛ, была обвинена в возникновении пожара, который уничтожил производственный корпус завода. По мнению истцов, вина лежит на производителе, так как огонь начался в арендованном помещении. Однако Natura Siberica утверждала, что пожарные работы на складе не проводились, и причиной стала неисправность оборудования.
После первого судебного разбирательства, где истцам было присуждено 1,49 млрд рублей в пользу "Ингосстраха" и 1,37 млрд рублей в пользу ДОЗАКЛ, Natura Siberica настояла на новой экспертизе, но суд первой инстанции отклонил это требование из-за прошедшего времени с момента пожара.
Кассационная инстанция отменила предыдущие решения и отправила дело на пересмотр, что привело к уменьшению требуемых выплат до 2,3 млрд рублей. Суд также указал, что ДОЗАКЛ нёс ответственность за состояние своего оборудования и инженерных сетей в соответствии с договором 2016 года.
Истцы пытались обжаловать результаты, ссылаясь на негативные заключения пожарно-технической экспертизы и свидетельства сварочных работ двух сотрудников Natura Siberica, но суд признал, что эти доводы не являются основанием для пересмотра. Уголовное дело против сотрудников было прекращено.
Спор ещё не закончен — 24 апреля истцы подали жалобу на решение кассации в Верховный суд.
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