Спор между "Ингосстрахом" и Natura Siberica продолжается — после отказа кассации страховщик подал жалобу в Верховный суд

Суд отказал в пересмотре иска "Ингосстраха" на 3,8 млрд рублей к Natura Siberica

2:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Арбитражный суд Московской области отклонил запрос Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и СК "Ингосстрах" о пересмотре дела против компании "Первое решение" по новым обстоятельствам. Истцы требуют компенсацию в размере 1,89 млрд рублей за ущерб и 419 млн рублей за упущенную выгоду после пожара в марте 2020 года, сообщает "Право.ru".

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Natura Siberica, арендатор складских помещений у ДОЗАКЛ, была обвинена в возникновении пожара, который уничтожил производственный корпус завода. По мнению истцов, вина лежит на производителе, так как огонь начался в арендованном помещении. Однако Natura Siberica утверждала, что пожарные работы на складе не проводились, и причиной стала неисправность оборудования.

После первого судебного разбирательства, где истцам было присуждено 1,49 млрд рублей в пользу "Ингосстраха" и 1,37 млрд рублей в пользу ДОЗАКЛ, Natura Siberica настояла на новой экспертизе, но суд первой инстанции отклонил это требование из-за прошедшего времени с момента пожара.

Кассационная инстанция отменила предыдущие решения и отправила дело на пересмотр, что привело к уменьшению требуемых выплат до 2,3 млрд рублей. Суд также указал, что ДОЗАКЛ нёс ответственность за состояние своего оборудования и инженерных сетей в соответствии с договором 2016 года.

Истцы пытались обжаловать результаты, ссылаясь на негативные заключения пожарно-технической экспертизы и свидетельства сварочных работ двух сотрудников Natura Siberica, но суд признал, что эти доводы не являются основанием для пересмотра. Уголовное дело против сотрудников было прекращено.

Спор ещё не закончен — 24 апреля истцы подали жалобу на решение кассации в Верховный суд.

Ранее в Ульяновской области завершилось расследование дела о серии автоподстав на 3 млн рублей.