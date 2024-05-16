В Отделении Томск банка России сообщили, что стоимость одной порции из двух голубцов составляет 207 рублей, что на 10,9% больше по сравнению с прошлым годом.
В марте 2023 года за 150 граммов мясного фарша нужно было заплатить 59 рублей 54 копейки, а в марте 2024 года та же порция фарша стоит уже 62 рубля 95 копеек.
В Банке России объяснили, что повышение цены на фарш обусловлено несколькими факторами. Во-первых, увеличились затраты переработчиков на обслуживание иностранного оборудования. Во-вторых, высокий спрос на мясную продукцию и рост цен на мясо и птицу позволяли предприятиям переносить возросшие издержки на потребителей, сообщает Tomsk.mk.ru.
Кроме того, за год подорожали такие ингредиенты, как капуста, рис, мука и томатная паста, что также повлияло на общую стоимость блюда. В то же время некоторые продукты подешевели: растительное масло, лук и сметана стали дешевле, что частично компенсировало рост цен на другие компоненты.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.