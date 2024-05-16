Стало известно, почему травмы головы для женщин опаснее, чем для мужчин

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ActaNeuro: аксоны в мозге самок чаще повреждаются в результате сотрясений

1:26
Наука

Исследователи из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете выяснили, что аксоны (отростки, передающие сигналы между нейронами) в головном мозге самок более подвержены повреждениям. Эти выводы были опубликованы в журнале Acta Neuropathologica (ActaNeuro).

ActaNeuro: аксоны в мозге самок чаще повреждаются в результате сотрясений
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В ходе эксперимента на свиньях ученые изучали различия в последствиях сотрясения мозга у самцов и самок. После имитации черепно-мозговой травмы они обнаружили, что аксоны в мозге самок были меньше по размеру и более хрупкие, чем у самцов.

Аксоны, являясь длинными отростками нейронов, передают нервные импульсы между клетками и играют важную роль в обучении и взаимодействии различных областей мозга. Связь между аксонами обеспечивается натриевыми каналами, которые формируют электрическую сеть мозга.

Повреждение аксонов приводит к разрушению этих каналов, что вызывает потерю сигналов и различные когнитивные нарушения, такие как проблемы с памятью и вниманием.

Ученые пояснили, что натриевые каналы в мозге самок более подвержены повреждениям при травмах головы. Это объясняет, почему женщинам требуется больше времени на восстановление когнитивных функций после сотрясений мозга, особенно полученных в спортивных состязаниях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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