Как выглядит непубличная жена Дмитрия Маликова. Редкое фото

Дмитрий Маликов впервые за долгое время появился на публике с женой

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Дмитрий Маликов пришел на премьеру фильма "Шпион на всю голову" в компании своей супруги Елены. Впервые за долгое время возлюбленные появились на публике.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

Дмитрий Маликов стал гостем премьерного показа фильма "Шпион на всю голову", который проходил 26 апреля в кинотеатре "Октябрь". Для выхода он выбрал белую футболку, пиджак и брюки. Елена Маликова предпочла черное пальто, блузку и брюки.

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе с начала 1990-х годов. Вместе они воспитывают двоих детей — дочь Стефанию и сына Марка.

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