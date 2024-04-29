Как выглядит непубличная жена Дмитрия Маликова. Редкое фото

Российский певец Дмитрий Маликов пришел на премьеру фильма "Шпион на всю голову" в компании своей супруги Елены. Впервые за долгое время возлюбленные появились на публике.
Дмитрий Маликов стал гостем премьерного показа фильма "Шпион на всю голову", который проходил 26 апреля в кинотеатре "Октябрь". Для выхода он выбрал белую футболку, пиджак и брюки. Елена Маликова предпочла черное пальто, блузку и брюки.
Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе с начала 1990-х годов. Вместе они воспитывают двоих детей — дочь Стефанию и сына Марка.
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