"По залёту?": раскрыта причина спешной свадьбы Курбана Омарова

Новоиспечённую супругу Курбана Омарова подозревают в беременности

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бизнесмен Курбан Омаров продолжает публиковать свадебный контент, при этом он выкладывает неоднозначные фотоснимки с супругой. На этом фоне поклонники и журналисты решили, что Валерия ждёт ребёнка.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм is licensed under public domain

Так, Омаров женился в третий раз, на девушке по имени Валерия. Свадьба прошла в узком кругу, так как никто особо не стремится поделиться торжественными фотоснимками. Бизнесмен опубликовал кадр, на котором его новоиспечённая супруга стоит спиной.

Поклонники уверены, что таким образом девушка прикрывает свое положение, не желая раньше времени рассказывать о беременности.

В настоящее время молодожёны отправились в медовый месяц в ЮАР, где Омаров сделал снимки в Кейптауне.

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