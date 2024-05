Беги, Форрест, беги: какие виды спорта пользуются наибольшим успехом у россиян

В преддверии Зелёного Марафона, который состоится 1 июня, СК "СберСтрахование" провела исследование, чтобы узнать, какие виды спорта предпочитают россияне. Самыми популярными оказались езда на велосипеде (24%), бег и спортивная ходьба (22%), а также фитнес (14%). Исследование охватывало 37 российских городов с населением более 500 тысяч человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic