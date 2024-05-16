Беги, Форрест, беги: какие виды спорта пользуются наибольшим успехом у россиян

Россияне предпочитают велоспорт и бег другим видам спорта

В преддверии Зелёного Марафона, который состоится 1 июня, СК "СберСтрахование" провела исследование, чтобы узнать, какие виды спорта предпочитают россияне. Самыми популярными оказались езда на велосипеде (24%), бег и спортивная ходьба (22%), а также фитнес (14%). Исследование охватывало 37 российских городов с населением более 500 тысяч человек.

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Также в топ самых популярных видов спорта вошли плавание (10%), танцы (7%) и командные виды спорта — футбол и хоккей (по 5%). Большинство респондентов (84%) считают бег наиболее доступным видом активности.

Исследование показало, что регулярные занятия спортом почти не требуют значительных финансовых вложений: 60% опрошенных вообще не тратят деньги на спорт, а 18% тратят не более 500 рублей в месяц. У 15% расходы на спорт составляют одну-две тысячи рублей ежемесячно, у 7% — более трёх тысяч рублей. Самыми дорогостоящими видами спорта россияне назвали горные лыжи (75%) и сноуборд (33%).

66% россиян занимаются спортом хотя бы раз в неделю, а 11% тренируются ежедневно. Около 23% респондентов делают это значительно реже — примерно раз в месяц. Треть участников опроса (29%) предпочитает заниматься на свежем воздухе, в парках или на улице. Специально оборудованные спортзалы и фитнес-центры посещают 32% атлетов, а 39% выбирают тренировки дома.

Главным стимулом для занятий спортом для 46% опрошенных является польза для здоровья. Ещё 32% считают, что это возможность общения с друзьями, а 16% признались, что просто любят физическую активность. Среди основных причин, мешающих регулярным тренировкам, россияне назвали состояние здоровья (60%), отсутствие мотивации (24%) и времени (17%). Недостаток подходящей инфраструктуры и финансов назвали лишь 0,8% и 1% участников опроса соответственно.

Санкт-Петербург оказался самым спортивным городом — 33% его жителей занимаются спортом хотя бы раз в неделю. Следом идут Самара (32%), Оренбург и Уфа (по 31%), а также Москва (30%). Больше всего спортсменов оказалось среди "миллениалов": 30% опрошенных в возрасте 18-30 лет занимаются физической активностью раз в неделю и чаще.

Ранее "АльфаСтрахование" выяснило, чего больше всего боятся россияне на отдыхе.