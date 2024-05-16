Муцениеце познакомила детей от Прилучного с новым парнем

Агата Муцениеце представила возлюбленного Ивана Чуйкова детям как друга

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце в беседе с "7Дней" призналась, что не стала пока что представлять детям ведущего Ивана Чуйкова как своего возлюбленного. Она просто назвала его имя.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Агаты Муцениеце в Инстаграм is licensed under public domain

"Я сказала: "Это Иван Чуйков". Знакомьтесь — Ваня, Тима, Мия, Кефир, Милка", — рассказала Муцениеце.

При этом Иван Чуйков провел майские праздники в компании Агаты Муцениеце и ее наследников. Ни Агата, ни Иван не торопятся подтверждать свой роман, подогревая интерес публики неоднозначными фотосниками и совместными появлениями на светских мероприятиях.

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