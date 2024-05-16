Муцениеце познакомила детей от Прилучного с новым парнем

Актриса Агата Муцениеце в беседе с "7Дней" призналась, что не стала пока что представлять детям ведущего Ивана Чуйкова как своего возлюбленного. Она просто назвала его имя.
"Я сказала: "Это Иван Чуйков". Знакомьтесь — Ваня, Тима, Мия, Кефир, Милка", — рассказала Муцениеце.
При этом Иван Чуйков провел майские праздники в компании Агаты Муцениеце и ее наследников. Ни Агата, ни Иван не торопятся подтверждать свой роман, подогревая интерес публики неоднозначными фотосниками и совместными появлениями на светских мероприятиях.
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