Стало известно, когда дочь Заворотнюк вернется в Россию

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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна планирует прилететь в Москву в конце мая

0:38
Шоу-бизнес

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем блоге рассказала, что в скором времени прилетит в Москву.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна планирует прилететь в Москву в конце мая
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм is licensed under public domain

По ее словам, до конца мая она постарается добраться до дома в России.

Анна Заворотнюк живет на две страны — так, ее возлюбленный, личность которого она не раскрывает, живет и работает в Дубае. Девушку жизнь в чужой стране не напрягает, так как она не находится там одна.

Также она часто бывает в Москве, где навещает свою тяжелобольную мать и ее семью.

Ранее Валерий Кипелов высказал мнение о творчестве Шамана.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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