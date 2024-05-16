Стало известно, когда дочь Заворотнюк вернется в Россию

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем блоге рассказала, что в скором времени прилетит в Москву.
По ее словам, до конца мая она постарается добраться до дома в России.
Анна Заворотнюк живет на две страны — так, ее возлюбленный, личность которого она не раскрывает, живет и работает в Дубае. Девушку жизнь в чужой стране не напрягает, так как она не находится там одна.
Также она часто бывает в Москве, где навещает свою тяжелобольную мать и ее семью.
Ранее Валерий Кипелов высказал мнение о творчестве Шамана.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.