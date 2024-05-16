Как россияне путешествуют в Китай: статистика и визовые трудности в 2024 году

Россияне массово путешествуют в Китай и ждут безвиза

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время визита в Китай Владимир Путин сообщил, что в 2023 году в Китай съездили 734 тысячи россиян, а Россия приняла 477 тысяч туристов из КНР. Президент отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря безвизовому режиму для туристических групп.

Фото: commons.wikimedia.org by Джошуа Доубек is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако цифры могли бы быть и выше, если бы не трудности с оформлением виз для индивидуальных поездок в Китай. В 2023 году на запись в визовый центр приходилось ждать несколько месяцев. Например, в конце марта свободные даты были доступны только на конец мая — начало июня, а рассмотрение заявки в консульстве занимало еще неделю. Для получения визы требовалось предоставить брони отелей, билеты и страховку.

Туристы надеются на полную отмену визового режима между странами, как это произошло с Казахстаном.

"Я бы каждый месяц ездил, если бы был нормальный безвиз", — говорит Руслан Ковалев, подписчик телеграм-канала "Крыша ТурДома".

Также читатели жалуются на разницу в визовых требованиях, зависящую от города или аэропорта, что затрудняет понимание, какая именно виза необходима.

Для решения проблемы с очередями в визовых центрах Китай возобновил предварительную запись. Теперь путешественникам нужно сначала получить бумажный талончик, а через несколько дней отдельно приезжать для подачи документов.

Индивидуальные путешественники, в отличие от тургрупп, не могут въехать в Китай без визы официально, поэтому они ищут различные способы обхода этих правил. Одним из таких способов являются длительные пересадки в аэропортах, когда туристам разрешают выход в город. Например, в Пекине стоповер составляет 144 часа, а в Чаншу, Гуйлине и Харбине — трое суток.