"Долго приходила в себя": Наталья Подольская вспомнила о своем позоре на "Евровидении-2005"

Наталья Подольская назвала участие в "Евровидении-2005" страшным сном

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Певица Наталья Подольская в беседе с VOICE заявила, что поездка на конкурс "Евровидение" в 2005 году стала для нее "страшным сном".

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Исполнительница поехала на международное музыкально-вокальное шоу от России и заняла 15 место.

"Для меня это было очень драматично тогда. Долго приходила в себя", — высказалась Наталья.

Конкурс в этом году певица не смотрела, но ей попадались отдельные кадры с мероприятия. Она отметила, что не понимает, куда катится мир, и порадовалась, что в России пропагандируются правильные ценности.

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