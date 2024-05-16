"Долго приходила в себя": Наталья Подольская вспомнила о своем позоре на "Евровидении-2005"

Певица Наталья Подольская в беседе с VOICE заявила, что поездка на конкурс "Евровидение" в 2005 году стала для нее "страшным сном".
Исполнительница поехала на международное музыкально-вокальное шоу от России и заняла 15 место.
"Для меня это было очень драматично тогда. Долго приходила в себя", — высказалась Наталья.
Конкурс в этом году певица не смотрела, но ей попадались отдельные кадры с мероприятия. Она отметила, что не понимает, куда катится мир, и порадовалась, что в России пропагандируются правильные ценности.
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