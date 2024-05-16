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Там русский дух, там Русью пахнет: вот почему Владимир Путин во время визита в Китай обязательно посетит Харбин — китаевед

Бронислав Виногродский: Владимир Путин неслучайно выбрал Харбин для визита

1:56
Политика

Независимый китаевед Бронислав Виногродский раскрыл Pravda. Ru секрет, почему глава российского государства непременно побывает в Харбине во время своего первого официального визита за рубеж после инаугурации.

Бронислав Виногродский: Владимир Путин неслучайно выбрал Харбин для визита
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

"В Харбине жило очень много русских в разные времена, и в своё время он был построен как русский город, как центральная узловая станция Китайско-Восточной железной дороги. Харбин является очень важной точкой стратегического построения отношений между Россией и Китаем, ведь практически через Харбин общался с Китаем весь Дальний Восток, в этот последний период времени, последние 30-40 лет этих отношений. В этом городе проходит очень много мероприятий, посвящённых России, взаимодействию с Россией. В Харбине — самая лучшая школа изучения русского языка", — отметил китаевед.

До сих в Харбине, утверждает специалист, остались здания от времён присутствия там российского государства. И вот один из примеров.

"Чурин был русский купец, который основал там факторию, был у него огромный универмаг, и это здание до сих пор так и называется — "Универмаг Чурина"", — даёт историческую справку Бронислав Виногродский.

Харбин — китайский город с русским духом, как выразился собеседник Pravda. Ru.

"Русский дух там остался. Он является окном взаимодействия России и Китая, огромной части России. В нём проводятся ярмарки, проходит очень много всяких событий, посвящённых русской культуре. Огромное количество людей с Дальнего Востока ездит на каникулы в Харбин. Там зимой возводят сад ледяных скульптур, проводят праздники. С Россией Харбин связывает очень многое, по крайней мере, именно в культурном отношении", — говорит специалист.

Харбин – русский след в Китае
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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