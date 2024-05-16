Топ-вакансий в Москве: кто зарабатывает до 350 тысяч рублей сидя в офисе

Наиболее высокооплачиваемой "офисной" вакансией в Москве стала должность агента по недвижимости, сообщает РИАМО со ссылкой на исследование сервиса "Авито Работа".
Компания, занимающаяся подбором и продажей недвижимости, ищет агента с зарплатой до 350 тысяч рублей в месяц. Обязанности включают подбор лучших предложений, ведение телефонных переговоров и сопровождение клиентов на всех этапах сделки.
Также среди лидеров по зарплате находится вакансия замерщика окон ПВХ, с предложением до 350 тысяч рублей в месяц. В его задачи входят составление коммерческих предложений, выезд на замеры и заключение договоров.
Третье место в рейтинге занимает дизайнер-консультант с зарплатой до 300 тысяч рублей. Его обязанности включают создание дизайн-проектов мебели, оформление сделок и направление коммерческих предложений.
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