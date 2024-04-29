Волочкова устроила очередную обнаженную фотосессию в бане. Поклонники обратили внимание на страшные ноги балерины

Балерина Анастасия Волочкова сфотографировалась в бане, прикрывшись вениками

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем блоге поделилась кадром из бани. На снимке она прикрывает интимные места вениками.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Волочковой в Инстаграм is licensed under public domain

Анастасия Волочкова, которая собирается на Мальдивы, решила перед поездкой заехать в баню. На опубликованных кадрах она предстала без одежды. Она отказалась от макияжа, а волосы распустила, спрятав их под шапкой для сауны.

"Перед отъездом на Мальдивы важно было поддержать состояние суставов и позвоночника", — заявила балерина.

Анастасия Волочкова считает Мальдивы "своей дачей", куда она приезжает два раза в год. По ее словам, она была на островах 25 раз, потому что ей нравится отдыхать без других людей.

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