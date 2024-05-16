Ольга Бузова ответила на нападки Полины Гагариной: она не попала в хит-парад

Ольга Бузова отреагировала на интервью Полины Гагариной, в котором певица нелестно отзывалась о звезда "Дома-2".
Ольга Бузова прокомментировала слова Полины Гагариной, которая советовала Бузовой в её образе "немного дурочки" идти в стендап, оставив певческую и танцевальную карьеру.
"Дело в том, что Полина Гагарина не попала в хит-парад моих мыслей", — объяснила Ольга.
Она отметила, что всё, что она делает публично является частью стендапа.
"Рассмешить людей порой намного сложнее, чем заставить их плакать", — выразила своё мнение звезда, которая отмечает 20-летие своей телевизионной карьеры.
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