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Диетолог поделился рекомендациями относительно выбора рыбы для похудения

Врач Садыков: лосось богат питательными веществами

0:48
Здоровье

Согласно высказыванию диетолога Рустема Садыкова, опубликованному в "ДокторПитер", рыба является одним из лучших продуктов для похудения. Он подчеркнул, что лосось, скумбрия и сельдь богаты необходимыми для здоровья питательными веществами.

Врач Садыков: лосось богат питательными веществами
Фото: pixabay.com by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Несмотря на высокое содержание жира в рыбе, это в основном ненасыщенные жиры, полезные для сердца. Жиры насыщают на долгое время, ускоряют метаболизм и помогают сжигать жировые отложения", — заметил Рустем Садыков.

Специалист также посоветовал добавлять жирную рыбу в рацион 2-3 раза в неделю для максимальной пользы для здоровья и формы. При этом следует готовить блюда правильно, предпочтительно выпекая рыбу в духовке, готовя на гриле или туша.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
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