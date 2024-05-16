Диетолог поделился рекомендациями относительно выбора рыбы для похудения

Врач Садыков: лосось богат питательными веществами

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно высказыванию диетолога Рустема Садыкова, опубликованному в "ДокторПитер", рыба является одним из лучших продуктов для похудения. Он подчеркнул, что лосось, скумбрия и сельдь богаты необходимыми для здоровья питательными веществами.

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"Несмотря на высокое содержание жира в рыбе, это в основном ненасыщенные жиры, полезные для сердца. Жиры насыщают на долгое время, ускоряют метаболизм и помогают сжигать жировые отложения", — заметил Рустем Садыков.

Специалист также посоветовал добавлять жирную рыбу в рацион 2-3 раза в неделю для максимальной пользы для здоровья и формы. При этом следует готовить блюда правильно, предпочтительно выпекая рыбу в духовке, готовя на гриле или туша.