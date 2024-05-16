5 причин никогда не ездить с открытыми окнами: советы от ГИБДД

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В ГИБДД раскрыли, почему опасно ездить на машине с открытыми окнами

2:06
Авто

С наступлением тёплого сезона многие водители начинают чаще открывать окна автомобилей для проветривания салона. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему это может быть опасно.

В ГИБДД раскрыли, почему опасно ездить на машине с открытыми окнами
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Каждый водитель имеет свои причины для езды с приоткрытыми окнами. Одни считают, что это помогает избежать запотевания стёкол, другие экономят топливо, избегая использования кондиционера.

В ГИБДД подчеркнули, что езда с опущенными стеклами несёт риски для водителя и пассажиров. Стёкла служат барьером, защищающим от проникновения опасных предметов в салон как при движении, так и при столкновении. Они играют роль щита, смягчающего удары.

Современные автомобили автоматически закрывают боковые окна и люки при аварии, что добавляет уровень безопасности. Также пыль, грязь и песок, попадающие в салон через открытое окно, могут попасть в глаза водителю и стать причиной ДТП.

Открытые окна изменяют аэродинамику автомобиля и создают дополнительное воздушное сопротивление. На высоких скоростях это может негативно влиять на устойчивость машины. При скорости около 100 км/ч расход топлива может увеличиться до 3%, если окна приоткрыты или полностью открыты.

Использование люка также повышает расход топлива, хотя и в меньшей степени, чем открытые окна.

Приоткрытые окна позволяют вредным микрочастицам, таким как резиновая пыль, частицы от тормозных колодок и выхлопные газы, проникать в салон. Штатный салонный фильтр задерживает большинство этих загрязнений, но с открытыми окнами они напрямую попадают в лёгкие.

Во время цветения растений в салон попадает пыльца, что может вызвать аллергические реакции у водителя и пассажиров.

Поток воздуха при езде с открытыми окнами может привести к продуванию шеи и ушей, а в крайних случаях даже к воспалению легких.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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