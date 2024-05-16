Названо время, необходимое алкоголику для начала ведения трезвого образа жизни

Согласно высказыванию хирурга Александра Умнова, для полного восстановления организма алкоголика и возвращения к нормальному состоянию требуется провести как минимум один год без употребления алкоголя, причём главной проблемой после отказа от спиртного являются срывы.
"За год трезвой жизни в норму придут все внутренние органы. Человек понимает, что жизнь без алкоголя прекрасна. Но главной проблемой останутся срывы. У пациента должна быть железная воля, чтобы разомкнуть порочный круг "выпил — откапался в больнице", — отметил Александр Умнов.
Преподаватель медицинского факультета Государственного университета также предложил избегать заведений, где принято употреблять алкоголь, включая бары, рестораны и кафе. Если возникает сильное желание пить, лучше отвлечься на физические упражнения, например, побегать или несколько раз подняться вверх по лестнице.
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