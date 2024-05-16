Названо время, необходимое алкоголику для начала ведения трезвого образа жизни

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Хирург Умнов: алкоголику необходим как минимум год трезвости для восстановления

0:59
Здоровье

Согласно высказыванию хирурга Александра Умнова, для полного восстановления организма алкоголика и возвращения к нормальному состоянию требуется провести как минимум один год без употребления алкоголя, причём главной проблемой после отказа от спиртного являются срывы.

Хирург Умнов: алкоголику необходим как минимум год трезвости для восстановления
Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

"За год трезвой жизни в норму придут все внутренние органы. Человек понимает, что жизнь без алкоголя прекрасна. Но главной проблемой останутся срывы. У пациента должна быть железная воля, чтобы разомкнуть порочный круг "выпил — откапался в больнице", — отметил Александр Умнов.

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета также предложил избегать заведений, где принято употреблять алкоголь, включая бары, рестораны и кафе. Если возникает сильное желание пить, лучше отвлечься на физические упражнения, например, побегать или несколько раз подняться вверх по лестнице.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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