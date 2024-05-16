Россиянам сообщили причины появления геморроя, которые знакомы каждому

Малоподвижный образ жизни — главный фактор появления геморроя, по словам хирурга Олега Стацюка из Химкинской областной больницы. Он также отметил, что в опасности находятся люди, которые курят и употребляют алкоголь.
"Сидячая работа за компьютером, частая езда на автомобиле, малоподвижность замедляют отток крови из геморроидальных сплетений, которые есть у всех. Вредные пищевые привычки, потребление алкоголя, курение, частые запоры или поносы, беременность и роды, тяжёлые физические нагрузки также могут спровоцировать появление геморроя", — объяснил Олег Стацюк.
Для профилактики данного заболевания необходимо включить в рацион большое количество клетчатки из овощей и плодов и увеличить потребление воды, а также ограничить быстроусваиваемые углеводы и жиры. Специалист рекомендует дополнительно делать зарядку и поддерживать гигиену в случае сидячей работы.
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