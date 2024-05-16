Руководство МВФ осудило планы Запада по использованию активов России, поскольку это решение может подорвать мировую валютную систему.
Первый заместитель управляющего директора Гита Гопинат заявила:
"Многие страны внимательно следят за продолжающейся дискуссией о потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины. Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы".
Ранее скептически идею изъятия активов России оценили в руководстве Европейского Центробанка. Вместе с этим, США и страны G7 настаивают на передаче российских активов Украине.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.