Производство водки "Хорта" остановлено: разбираем причины и последствия

Заводы Группы компаний "Традиции успеха", ранее принадлежавшие Global Spirits, прекратили производство водки "Хорта" (ранее известной как "Хортиця").
Об этом сообщили источники, близкие к компании, изданию "Ведомости".
Заводы "Русский Север" и "Родник и К" прекратили выпуск водки "Хорта". В настоящее время производство осуществляется в небольших объемах на предприятиях других компаний по контракту.
Причиной такого решения может быть уголовное преследование текущего владельца группы Александра Беспалова. Также остановка производства может быть связана с переходом группы под временное управление Росимущества.
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