Производство водки "Хорта" остановлено: разбираем причины и последствия

В России остановились заводы производителя водки "Хортиця"

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заводы Группы компаний "Традиции успеха", ранее принадлежавшие Global Spirits, прекратили производство водки "Хорта" (ранее известной как "Хортиця").

Фото: commons.wikimedia.org by Mbdortmund is licensed under GNU Free Documentation License

Об этом сообщили источники, близкие к компании, изданию "Ведомости".

Заводы "Русский Север" и "Родник и К" прекратили выпуск водки "Хорта". В настоящее время производство осуществляется в небольших объемах на предприятиях других компаний по контракту.

Причиной такого решения может быть уголовное преследование текущего владельца группы Александра Беспалова. Также остановка производства может быть связана с переходом группы под временное управление Росимущества.