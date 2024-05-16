Среди участников главного полумарафона России будет множество спортивных звёзд

В полумарафоне "Забег.РФ" в 2024 году примут участие призёры Олимпиады

1:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

19 мая в Москве на Васильевском спуске состоится восьмой ежегодный полумарафон "ЗаБег.РФ", главное спортивное событие такого рода в России с синхронным стартом.

Фото: commons.wikimedia.org by Гражданка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В нём примут участие ожидаемо 160 000 бегунов со всей страны. Участники смогут выбрать одну из четырех доступных дистанций: 1 км, ПСБ 5 км, 10 км или полумарафон 21,1 км. Кроме того, в программе полумарафона состоится корпоративная эстафета, где принимающих стороной станут более 40 команд.

На соревнованиях также будут присутствовать известные спортсмены, такие как руководитель оргкомитета полумарафона "ЗаБег.РФ" Ксения Шойгу, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, серебряный призёр Олимпиады Дарья Нагорная, олимпийские чемпионы лыжник Александр Легков, Никита Крюков, а также спортивный блогер Алексей Столяров и другие.

В числе почетных гостей будут присутствовать трёхкратный чемпион Европы Роман Костомаров и чемпионка мира по танцам на льду Оксана Домнина.

Важно отметить, что в 2024 году масштабы мероприятия будут расширены: 15 стран, включая Китай, Бразилию, Египет, Сербию, Белоруссию, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Камерун, Непал, Киргизию, Армению, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, присоединятся к забегу под названием One Run, собирая около 29 000 человек.

Регистрация для участия в полумарафоне продлится до 17 мая 12:00.

«ЗаБег.РФ». Специальный репортаж