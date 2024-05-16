Костомаров заявил, что пробежит полумарафон года

Костомаров примет участие в полумарафоне

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что пробежит полумарафон в 9:00 по московскому времени и поддержит акцию "ЗаБег.рф".

Участники из каждого региона России преодолеют дистанцию ​​21,1 км.

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Также в 2024 году одновременно с российскими спортсменами будут соревноваться участники One Run из 14 стран, в том числе Китая, Бразилии, ОАЭ, Армении и др.

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии. Из-за некроза фигурист в дальнейшем перенёс несколько операций, в ходе которых ему ампутировали конечности.