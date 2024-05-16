Костомаров заявил, что пробежит полумарафон года

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что пробежит полумарафон в 9:00 по московскому времени и поддержит акцию "ЗаБег.рф".
Участники из каждого региона России преодолеют дистанцию 21,1 км.
Также в 2024 году одновременно с российскими спортсменами будут соревноваться участники One Run из 14 стран, в том числе Китая, Бразилии, ОАЭ, Армении и др.
10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии. Из-за некроза фигурист в дальнейшем перенёс несколько операций, в ходе которых ему ампутировали конечности.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.